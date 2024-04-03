03 апреля 2024, 12:12
Врач Головчанская: перепады настроения могут свидетельствовать о дефиците магния и витамина B6
Дефицит магния и витамина B6 в организме может сопровождаться тревожностью, бессонницей, перепадами настроения. Об этом рассказала невролог и рефлексотерапевт Надежда Головчанская в беседе с сайтом «Доктор Питер».
По ее словам, потребность в магнии повышается во время беременности или стресса, а также при тяжелых физических нагрузках. На усвоение влияет обилие в рационе жирной пищи, алкоголя и кофеина, отметила эксперт.
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В некоторых случаях нехватка минерала выражается мышечными спазмами, запорами и болями в спине, добавил 7Дней.
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