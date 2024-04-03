Общество 03 апреля 2024, 12:12 Врач Головчанская: перепады настроения могут свидетельствовать о дефиците магния и витамина B6

Читать 360tv в

Дефицит магния и витамина B6 в организме может сопровождаться тревожностью, бессонницей, перепадами настроения. Об этом рассказала невролог и рефлексотерапевт Надежда Головчанская в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По ее словам, потребность в магнии повышается во время беременности или стресса, а также при тяжелых физических нагрузках. На усвоение влияет обилие в рационе жирной пищи, алкоголя и кофеина, отметила эксперт.

Реклама

В некоторых случаях нехватка минерала выражается мышечными спазмами, запорами и болями в спине, добавил 7Дней.