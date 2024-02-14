Здоровье 14 февраля 2024, 02:06 Россиянам назвали самые опасные продукты для завтрака Гастроэнтеролог Вялов: сыр негативно влияет на поджелудочную железу Freepik

Читать 360tv в

Сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и сыр лучше не есть на завтрак. Эти продукты могут нанести вред поджелудочной железе, сообщил в Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам врача, поджелудочная железа вырабатывает специальный фермент для переваривания жиров — липазу. При их избытке в сыре, масле и другой пище увеличивается нагрузка на поджелудочную и она будет функционировать на износ, что приведет к панкреатиту.

Реклама

В жирных сортах сыра очень много животных жиров, а значит — и холестерина. По данным ВОЗ, именно холестерин повышает риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца.

«Это не значит, что сыр есть нельзя. Можно. Этот продукт содержит и необходимые нам вещества, например, кальций. Поэтому его нужно есть в разумных количествах», — пояснил Вялов.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рекомендовала планировать утренний прием пищи до 08:00. В таком случае снижается риск развития сахарного диабета.