Общество 07 февраля 2024, 12:33 Эндокринолог Павлова: завтрак до 08:00 снижает риск развития сахарного диабета

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Эндокринолог Зухра Павлова поделилась результатами работы, которую провели ученые из Барселонского института глобального здравоохранения. Специалисты смогли определить идеальное время для завтрака, сообщил «ФедералПресс».

По словам врача, утренний прием пищи необходимо запланировать до 08:00. В таком случае значительно снижается риск развития сахарного диабета.

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Участниками исследования стали более 103 тысяч добровольцев. Эксперты наблюдали за их образом жизни и состоянием здоровья около семи лет.