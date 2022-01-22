Россиянам назвали ошибки при лечении имбирем

Многие россияне начинают пить чай с имбирем в период простудных заболеваний. Но нужно помнить, что в сочетании с некоторыми препаратами этот продукт может приводить к нарушению свертываемости крови.

«Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространенная ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом — чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать», — предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik.

Также этот продукт усиливает действие лекарственных препаратов и растений, которые снижают уровень сахара в крови. Врач отметила, что это тоже нужно учитывать.

По словам Дюваль, имбирь, к примеру, не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком — некоторые люди могут принимать экстракт чеснока —с женьшенем, с псиллиумом.

Более того, некоторые сопутствующие заболевания могут быть противопоказанием для использования имбиря в качестве лечебного средства, поэтому продолжительное употребление этого продукта нужно обсуждать с врачом.

Дюваль отметила, что если человек раз в месяц нарезал два-три колечка имбиря и положил в чай, это другое дело.

«А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом», — объяснила врач. Она отметила, что речь идет приеме имбиря в больших дозах и на регулярной основе.

Многие люди считают, что имбирь также необходим для похудения. Но этот продукт, наряду с ананасами и ягодами годжи, на самом деле бесполезен в борьбе с лишними килограммами, заявила диетолог Татьяна Дик.