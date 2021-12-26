Диетолог раскрыл миф о популярных продуктах для похудения

Многие считают, что для похудения необходимо есть ягоды годжи, ананасы и имбирь. Но эти продукты на самом деле бесполезны в борьбе с лишними килограммами. Об этом заявила диетолог Татьяна Дик.

По словам медика, ягоды годжи не способствуют похудению. Полезных веществ в этом продукте содержится не больше, чем в шиповнике.

«Ананас назвали жиросжигающим за счет бромелаина, но это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но никак не влияет на наши жировые запасы», — сказала Дик РИА «Новости».

Она добавила, что на процесс жиросжигания или ускорения метаболизма никак не влияют такие специи, как имбирь, корица и красный перец. Большое количество витаминов и белка содержит в себе спирулина. Но есть ее можно только по 10 граммов в день, предупредила диетолог. Такое же количество витаминов можно получить из гречки или зелени.

Ранее диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что замедлить старение можно продуктами, богатыми витаминами D, E и A. Самым главным и мощным антиоксидантом среди них является витамин Е. Он содержится во всех растительных маслах.