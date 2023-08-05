Здоровье 05 августа 2023, 02:32 Россиянам назвали лучшее упражнение для борьбы с гипертонией Доктор Мясников назвал «планку» лучшим физическим упражнением для борьбы с гипертонией Pxhere

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Лучшим физическим упражнением для борьбы с гипертонией можно считать планку. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале врач-терапевт, телеведущий Александр Мясников.

«Изометрические упражнения — лучшие из всех для предотвращения и лечения гипертонии начальной стадии», — отметил медик.

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Он добавил, что для здоровья полезны разные виды планок: и в положении сидя у стены, и стойка на руках, и боковые.

Мясников отметил, что исследования ученых показали наибольшую эффективность этих упражнений в борьбе с гипертонией.

Для людей, страдающих этим недугом, может быть опасно жаркая погода. Врач-кардиолог Татьяна Оюнарова предупредила, что высокие температуры нагружают сердечно-сосудистую систему. В такие периоды у человека учащается сердцебиение и дыхание. Также у него может появляться отдышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, общая слабость. Помимо этого, при жаркой погоде вероятно снижение или повышение артериального давления, предупредила кардиолог.