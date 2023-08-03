Здоровье 03 августа 2023, 23:05 Кардиолог Оюнарова заявила, что жара опасна для гипертоников

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Жаркая погода может быть опасна для людей с гипертонией. Высокие температуры нагружают сердечно-сосудистую систему. Такой информацией поделилась врач-кардиолог Татьяна Оюнарова, сообщила «Газета.Ru».

Во время жары учащается сердцебиение и дыхание. Иногда может появляться отдышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, общая слабость, вероятно снижение или повышение артериального давления.

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При этом вредной для таких людей может быть не только жара. Самочувствие у гипертоников ухудшается в том числе в дождь, уточнил сайт kp.ru.