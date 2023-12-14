Здоровье 14 декабря 2023, 15:47 Россиянам назвали блюдо для укрепления сосудов и здоровья сердца «Здоровое питание»: сельдь не уступает дорогой рыбе по полезным свойствам Freepik

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Сельдь богата полезными свойствами и ничуть не уступает дорогим сортам рыбы. Она же позитивно влияет на здоровье сосудов и сердца благодаря содержанию жирных омега-кислот. Об этом сообщили в материале проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание.рф».

Специалисты высоко оценили полезные свойства сельди, которые способствуют укреплению сосудов и здоровью сердца. Рыба не уступает по своему набору витаминов форели или семге. В сельди содержатся полезные омега-кислоты, в том числе витамин D и селен, которые нужен для укрепления иммунитета.

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«Также эта доступная рыба — отличный дополнительный источник йода, фосфора, витамина Е и витаминов группы В», — указали специалисты.

Кроме того, в ней содержатся элементы, отвечающие за состояние волос, кожи, синтез коллагена, и лейцин, который помогает сократить уровень сахара в организме и повысить энергию. Причем всеми полезными свойствами обладает не только свежая сельдь, но и замороженная.

Как ранее сообщал врач Александр Мясников, огромное количество полезных для здоровья сердца содержится и в свекле. Ее употребление также способствует борьбе с раком.