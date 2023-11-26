Здоровье 26 ноября 2023, 00:04 Назван способный снизить риск развития рака овощ Врач Мясников: свекла может снизить риск появления рака Unsplash

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Свекла обладает свойствами, полезными для физической формы и здоровья сердца. Также она способна помочь в борьбе с раком. Об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы», — сказал он.

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Благодаря бетаину этот овощ поможет повысить уровень железа в организме, улучшить работоспособность сердца и сбросить лишний вес.

Врач рекомендовал употреблять свеклу в сыром виде. При термической обработке она может потерять полезные свойства. А вот людям, страдающим от камней в почках или других заболеваний, связанных с образованием оксалатов, лучше ограничить употребление свеклы и других овощей с высоким содержанием оксалатов, предостерег Мясников.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее посоветовал россиянам добавить в свой рацион свеклу, морковь и тыкву. Все эти продукты помогут поддержать иммунитет и наполнят организм витаминами.