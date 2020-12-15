Россиянам напомнили, почему опасно спать рядом со смартфоном

Смартфоны и другие гаджеты обладают радиочастотным излучением. Тело человека поглощает его, и на здоровье это может в итоге сказаться негативно. С техникой лучше иногда расставаться — хотя бы на время сна.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова рассказала агентству «Прайм», почему спать рядом с гаджетами нежелательно и каким последствиям приводит такая привычка.

«Радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств», — привела специалист информацию различных исследований.

Воздействию электромагнитных радиочастотных полей наиболее подвержены дети и беременные. Чувствительны к ним и люди, у которых есть нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

Достоверных данных, подчеркнула Игнатова, о влиянии радиочастотного излучения от смартфонов на человеческий организм пока что нет.

Использование смартфонов в темное время суток является как для взрослых, как и для детей наиболее опасным для здоровья. От экрана исходит синий свет, который оказывает негативное воздействие на глаза и биологические ритмы. У человека может начаться бессонница, будет болеть голова, а работоспособность снизится. Кроме того, возникнут нарушения памяти. Такой свет провоцирует и дистрофические заболевания глаз.

Зависимым от смартфонов людям Игнатова посоветовала держать гаджет достаточно далеко от места сна и отдыха, причем не подключенным к электросети.