Здоровье 21 февраля 2024, 04:07 Роспотребнадзор опроверг полезность ряда ЗОЖ-продуктов Роспотребнадзор: йогурты и мюсли только кажутся полезными Freepik

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Роспотребнадзор назвал продукты, которые принято считать полезными для организма человека, однако они таковыми не являются. Список подобных товаров опубликовала пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, в «семерку» обманчивых ЗОЖ-продуктов входят сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты, мюсли, каши быстрого приготовления, протеиновые батончики, а также продукты без глютена.

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В некоторых из них слишком много сахара и мало витаминов, в других — нехватка или, наоборот, переизбыток жира. Любители «быстрых каш» вместо пользы получают «пустые калории», а синтетические усилители вкуса и прочие добавки не несут никакой пользы. В протеиновых батончиках завышена калорийность, а количество белка не такое высокое, как указано на упаковке. Продукты без глютена страдают нехваткой белка и обогащены быстрыми углеводами.

По мнению специалиста по здоровому питанию Александры Гудимовой, все большее число россиян стали заботиться о своем питании и делать выбор в пользу менее вредных продуктов.

По ее словам, набирает популярность так называемый ЗОЖ-фастфуд. Люди стремятся заботиться о своем здоровье, но не всегда у них есть достаточно времени, чтобы готовить себе полезные блюда. Это вызвало появление на прилавках большего количества ЗОЖ-полуфабрикатов.