Россиян ждут сильные магнитные бури из-за активности Солнца

Недавние вспышки на Солнце приведут к сильным магнитным бурям. Россиян, которые реагируют на подобные явления, попросили с особым вниманием следить за своим самочувствием.

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М. В. Ломоносова и кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин рассказал Ura.Ru, что магнитных бурь стоит ждать 27-29 мая.

«21, 22 и 25 мая на Солнце были серьезные возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). <…> 27–29 мая могут быть магнитные бури», — допустил он.

Жигалин предупредил, что люди из группы риска в эти дни могут почувствовать недомогание. Не подвержены такому влиянию обычно возрастные категории от 25-35 до 55-60 лет.

«Группы риска — это люди до 25 лет и после 60 лет. К ним уже необходимо особое внимание», — сказал кандидат наук.

По его словам, какой-либо особой подготовки к магнитным бурям не требуется. Достаточным будет следить за своим здоровьем, чаще бывать на свежем воздухе, гулять и придерживаться правильного питания.