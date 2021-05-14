Земля пережила крупнейшую за два года магнитную бурю без последствий

Крупнейшая с 2019 года магнитная буря обрушилась на Землю в минувшую среду, 12 мая. Уровень геомагнитных излучений на пике достигал девяти баллов. Фактически планета пережила ощутимый космический удар. Об этом говорится в релизе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Бури такого уровня воздействуют на энергетические системы, требуя снижения напряжения в сетях, могут сдвинуть с орбиты космические аппараты, устраивают сбой в спутниковой навигации прерывают радиовещание.

Геомагнитные возмущения, вызванные бурей, оказались краткосрочными. Кроме того, удар пришелся на спокойный магнитный фон, так все вернулось в норму через час после пиковых значений. Буря прошла для Земли без серьезных последствий.

Ученые отметили, что спустя полтора дня природа возникновения магнитной бури неизвестна. На Солнце не было никаких вспышек, и прогноз в целом был благоприятный. Вероятно, произошло сочетание нескольких факторов, но каких именно, специалисты пока не знают.

В данный момент геомагнитное поле Земли стабилизировалось. Активность Солнца находится на низком уровне.