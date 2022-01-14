Россиян призвали успеть вакцинироваться до новой волны COVID-19

Россияне еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя о тяжелых последствий COVID-19, несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщил РИА «Новости» врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, новый всплеск уже начался в Санкт-Петербурге и Москве, однако жители все еще могут успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы сформировать иммунитет к пику очередной волны.

«При этом, если человек вакцинировался недавно или переболел, то ничего делать не надо. Если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться», — объяснил врач.

Он рассказал, что, хотя «омикрон» хорошо избегает антительной защиты, привитые люди имеют шанс перенести возможное заражение как респираторную инфекцию, которая не требует госпитализации.

«Непривитые переносят „омикрон“-штамм по-разному, но он протекает легче, чем „дельта“. Если „омикрон“ будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен», — добавил Поздняков.

При этом более высокая заразность штамма может привести к росту общего числа тяжелых случаев. Однако врач отметил, что в США и Европе повышенного уровня смертности среди заболевших не наблюдается. Говорят лишь о большом количестве случаев, однако больницы не перегружены и летальность практически не выросла.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов рассказал, что эволюция коронавируса может происходить в организмах как невакцинированных, так и вакцинированных людей. Однако существует больше шансов, что новая мутация вируса появится именно в организме невакцинированного человека.