Инфекционист назвал непривитых людей «плацдармом эволюции ковида»

Эволюция коронавируса может происходить в организмах как невакцинированных, так и вакцинированных людей. Однако существует больше шансов, что новая мутация вируса появится именно в организме невакцинированного человека. Об этом заявил в интервью РБК главный внештатный инфекционист минздрава Владимир Чуланов.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому в популяции, где больше непривитых, вирус имеет больше возможностей для своего развития.

Помешать этому может вакцинация, снижающая риски дальнейшего распространения и развития коронавируса, подчеркивает Чуланов. Именно от этой процедуры зависит, появится ли еще десяток новых штаммов, или пандемия закончится на омикроне.

Ранее вирусолог Петр Чумиков предположил, что пятая волна коронавируса, которую может вызывать штамм «омикрон», продлится примерно полгода. Он отметил, что на территории Европы эта волна уже постепенно спадает, а Россия пока только приближается к ее началу.