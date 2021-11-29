Россиян призвали не паниковать из-за «омикрон»-штамма

Россиянам не стоит паниковать из-за нового штамма коронавируса. Против «омикрона» по-прежнему действуют прививки и средства индивидуальной защиты. Об этом объявили в Центре имени Гамалеи.

Появление нового штамма не должно являться поводом для паники, заявили в учреждении.

«Не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться», — сообщил в эфире «России 24» ученый Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Все меры профилактики, которые существовали и до «омикрона», сохраняются. Россиянам нужно вакцинироваться и ревакцинироваться, а также носить маски и соблюдать остальные правила защиты.

Вирусолог напомнил, что люди, привитые от коронавируса, благодаря иммунитету намного лучше переносят инфекцию, в том числе при заражении новыми тревожными штаммами.

Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила, что «омикрон»-штамм может представлять большую опасность для повторного заражения, чем остальные. Но это только предварительные оценки. ВОЗ отметила, что пока нет однозначных выводов, может ли «омикрон» быть заразнее других штаммов, в том числе «дельты». Однако в Южной Африке, где впервые выявили новый вариант SARS-CoV-2, заболеваемость сейчас растет. Связано ли это с появлением новой разновидности вируса, пока неясно.