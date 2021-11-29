ВОЗ назвала «омикрон»-штамм более опасным для повторного заражения

Новый «омикрон»-штамм коронавируса могут подхватить люди, уже переболевшие COVID-19. С такой оценкой выступила Всемирная организация здравоохранения.

Согласно предварительным исследованиям, «омикрон» может быть более заразен для ранее переболевших, чем другие штаммы. Эти сведения вызывают беспокойство, подчеркнули в ВОЗ. Более подробную информацию пообещали предоставить в ближайшие дни и недели.

ВОЗ отметила, что пока нет однозначных выводов, может ли «омикрон» быть более заразным по сравнению с «дельтой» и другими вариантами. Между тем в Южной Африке, где впервые выявили «омикрон», число заболевших сейчас растет. Неясно пока и то, может ли новый вариант вызвать более тяжелые последствия при заболевании.

Ведутся исследования, чтобы понять, может ли появление нового штамма отразиться на мерах профилактики, в том числе вакцинировании. Но в ВОЗ подчеркнули, что современные прививки по-прежнему остаются эффективными против тяжелых форм болезни и фатальных случаев. При этом ПЦР-тесты выявляют «омикрон» так же, как и остальные варианты.

Врач из Южной Африки Анжелик Кутзее, которая первой обнаружила новый штамм, назвала его отличительные симптомы. Среди них она выделила сильную усталость.