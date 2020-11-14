Россиян призвали молчать и не скандалить во время пандемии

В период распространения коронавируса лучше как можно меньше разговаривать с другими людьми и общаться более спокойно. Это поможет избежать выделения вирусных частиц, предупредил главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Формулировку „молчание — золото“ никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна», — пояснил врач радио Sputnik.

По словам Тимакова, разговаривать лучше всегда в маске. Если средство защиты приходится снять, то стоит отойти от человека на безопасную дистанцию. Кроме того, эмоции могут влиять при общении на интенсивность выделения вируса. Специалист посоветовал не скандалить с незнакомцами, а оставить разборки контролирующим органам.

«Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц. Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже», — заключил Тимаков.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что ситуация с заболеваемостью в России остается напряженной. За последнюю неделю коронавирус находили у 15−18 тысяч человек в сутки.