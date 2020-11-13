Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Министр отметил, что в регионах развернули 235 тысяч коек для приема пациентов, из которых свободными на сегодняшний день осталось 15%. Этот уровень постоянно поддерживается путем профилирования государственных учреждений для открытия там госпиталей.

Среди общего количества госпитализированных в реанимациях находятся четыре тысячи человек, из которых более половины подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Для помощи врачам мобилизовали более 30 тысяч студентов, закончивших третий курс медицинского вуза. Также к работе привлекли младшекурсников.

«Они помогают как волонтеры в колл-центрах и привлекаются к доставке лекарственных препаратов или медицинских продуктов при необходимости, — пояснил министр.

Также Минздрав направил в регионы, где ситуация наиболее острая, медицинские бригады из врачей из 32 федеральных учреждений.

«Это более 340 специалистов, которые на данный момент уже работают в Амурской области, Республиках Алтай, Крым, Курганской области, Забайкальском и Алтайском краях, Республиках Саха (Якутия), Южная Осетия», — рассказал Мурашко. Кроме того, помощь оказывается и путем телемедицинских консультаций, которых провели уже 23 тысячи.

При этом реабилитация нужна не всем. Глава Минздрава напомнил, что ведомство пересмотрело свои рекомендации и теперь заболевшим коронавирусной инфекцией в легкой форме разрешили лечиться амбулаторно. Лекарства они получают бесплатно. Сейчас Минздрав заключает новые договоры на поставку препаратов для лечения больных коронавирусом на дому. На эти цели выделили более пяти миллиардов рублей.

По данным оперативного штаба на пятницу, 13 ноября, число случаев заражения коронавирусом выросло на 21 983, выздоровели 18 735 пациентов, умерли 411 человек.