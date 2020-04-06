Россиян призвали хорошо спать для укрепления иммунитета

Хороший сон необходим для нормальной работы иммунитета, а именно она нужна для борьбы с коронавирусом. Такое мнение выразила сомнолог Александра Пучкова.

«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», — сказала Пучкова радиостанции Sputnik.

По словам сомнолога, чтобы сон получился хорошим, следует спать не меньше восьми часов, причем делать это в темной, хорошо проветренной комнате, где прохладно и тихо.

Пучкова подчеркнула, что из-за отсутствия необходимости ходить на работу не следует менять привычный биоритм. Она привела в пример человека, который из-за изменения графика может «уползти» в сидение за компьютером до 04:00 и подъем в 14:00. Сомнолог заметила, что такой человек начнет ложиться спать все позже и позже, произойдет рассинхронизация внутренних часов. По ее мнению, это приведет к негативным последствиям для здоровья.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. Сейчас заболевших по всему миру больше 1,2 миллиона. Из-за этого многие страны ввели для своих граждан режим самоизоляции.