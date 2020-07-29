Россиян предупредили об опасных последствиях герпеса

Вирус герпеса есть в организме большинства людей. Специалисты считают заболевание маркерным и предупреждает о проблемах с иммунитетом. Запускать его нельзя.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», чем опасны последствия герпеса.

По словам специалиста, у 90-95% людей во всем мире есть данный вирус. Иногда человек даже не подозревает о его существовании, поскольку герпес никак себя не проявляет. Если же он появился, то свидетельствует о сбоях в работе иммунной системы.

Нормально, если герпес «высыпает» до двух раз в год. Если же это происходит более часто, то лучше обратиться за консультацией специалиста.

Акинфиев пояснил, что герпес поражает слизистые и нервные волокна. Если его запустить, то в случае массивного проявления потребуется медицинская помощь. Иначе вполне могут воспалиться нервы.

«Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица», — рассказал инфекционист. Он добавил, что человек с запущенным герпесом рискует потерять слух и стать слепым.

Чтобы заболевание не обострилось, Акинфиев посоветовал следовать определенным правилам. Например, если погода ветреная, то нелишним будет пользоваться гигиенической увлажняющей помадой. В сезон необходимо употреблять фрукты и овощи, поставлять организму витамины, высыпаться и соблюдать режим дня.