Найдена причина грусти. Как депрессия связана с герпесом?

Японские ученые сделали неожиданное открытие: оказывается, вирус герпеса может провоцировать депрессию. Но российские вирусологи, как и психиатры, советуют пока не торопиться с выводами.

Ученые из медицинского университета Дзикэй провели исследование, результаты которого оказались неожиданными: причиной депрессии может стать вирус герпеса.

Речь идет о вирусе герпеса 6-го типа, SITH-1, который, по утверждениям японских ученых, есть в организме абсолютно всех людей. Российский врач эпидемиолог, Тимур Пестерев в разговоре с «360» отметил также, что большинство людей всю жизнь переносят его бессимптомно. Если же он все-таки приводит к тяжелой форме, то лечится обычными противовирусными препаратами.

Многие из нас сосуществуют с вирусом герпеса 6-го типа и даже не подозревают об этом. В редких случаях он может приводить к тяжелым формам Тимур Пестерев врач-эпидемиолог

Как же этот вирус связан с депрессией? Японские исследователи объясняют, что при стрессе или усталости он активизируется и проникает в мозг через нос, воздействуя при этом на обонятельную луковицу. Вирус убивает клетки луковицы, направляя в них чрезмерное количество кальция. И эта самая обонятельная луковица как раз тесно связана с эмоциями. Отсюда возникает острое стрессовое состояние и, следовательно, депрессия.

Электронная микрофотография вируса герпеса 6-го типа. Источник фото: публичное достояние

По словам авторов исследования, это важное открытие — шаг к тому, чтобы создать универсальное лекарство от депрессии. Во всяком случае, уже сейчас ее можно выявлять с помощью анализов крови.

Однако все не так просто. Основная проблема в том, что люди в действительности крайне мало знают о депрессии. Даже в психиатрии это крайне растяжимое понятие. Павел Жавнеров, психолог по тревожным расстройствам уверен, что такого диагноза как депрессия, вообще не существует. Скорее можно говорить о депрессивном состоянии, которое возникает из-за каких-то проблем в жизни, рассказал он «360».

Жавнеров выделил три основных фактора возникновения депрессивного состояния. Во-первых, это повышенная тревожность. Во-вторых, утрата чего-то (или кого-то) важного в жизни, в результате чего человеку нужно время, чтобы привыкнуть к принципиально новым условиям. И, в-третьих, к депрессивному состоянию может привести накопление негативных эмоций за короткий промежуток времени.

При этом психолог подчеркнул, что депрессивное состояние не может считаться болезнью. Поэтому депрессию диагностируют только в редких случаях, когда она доходит до крайне тяжелой формы — например, человек не может даже пойти помыться — и наблюдается по меньшей мере в течение трех недель.

Депрессивное состояние — это не болезнь, а следствие каких-то эмоциональных или физических проблем. И то, что в результате этих проблем человек находится в таком состоянии — это нормально. Поэтому все попытки лечить депрессию обречены на провал Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам

Чаще всего человек рано или поздно сам выходит из депрессивного состояния, а препараты, по словам Жавнерова, могут только усугубить ситуацию.

Конечно, совсем отметать достижения японских ученых нельзя, и депрессия в действительности может вызываться и какими-то физическими факторами: плохим самочувствием, отсутствием сна. Но по мнению психолога, физические проявления — это дело вторичное. В первую очередь надо смотреть на эмоциональное состояние человека.

Физические проявления не всегда соответствуют проблемам эмоционального характера. Поэтому одних анализов крови мало Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам

Следовательно, анализы крови — в том числе и на наличие вируса герпеса — могут помочь в отдельных случаях, но о научном перевороте говорить пока рано. И уж точно речи не идет об универсальном методе лечения, когда дело касается психики.