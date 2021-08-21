Россиян предупредили об опасных инфекциях после укусов комаров

Россиян предупредили, что через укус комара человеку могут передаваться опасные инфекции, которые свойственны для России. Среди них туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки западного Нила и другие.

«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней», — привел ТАСС сообщение Роспротребнадзора.

В ведомстве также отметили лихорадки, вызываемые вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита. К ним относятся лихорадка Инко, Тагиня, Хатанга, а также Батаи, Синдбис, карельская и Леса Семлики.

Кроме того, через укус кровососущих насекомых могут передаваться и нехарактерные для России болезни, такие как малярия, Чикунгунья, лихорадка денге, желтая, Зика, долины Рифт.

Болезнь, вызванная червями-гельминтами Dirofilaria, которую выявили на Украине, не является чрезвычайно редкой. Случаи заражения дирофиляриозом через укусы комаров происходили и в России, рассказал «360» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.