Россиян предупредили о передаче через собак распространяющейся на Украине болезни

Болезнь, вызванная червями-гельминтами Dirofilaria, которую выявили на Украине, не является чрезвычайно редкой. Случаи заражения дирофиляриозом через укусы комаров происходили и в России, рассказал «360» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Специалист объяснил, что очагом заражения паразитами являются собаки. Причем как бродячие, так и домашние. Их кусает комар, который потом может заразить человека, занеся ему под кожу этого червя.

«Заболевание эндемично и в Южной Европе, и в России. У нас максимальная заболеваемость наблюдалась на юге страны — в Ростовской области. Но из-за изменения климата ареал расширяется на север. В Москве эндемичные случаи были крайне редко, но не исключено, что их частота будет расти», — пояснил Лукашев.

Основным способом борьбы с заболеваемостью является борьба с зараженностью собак. Для этого надо проводить регулярную дегельминтизацию животных, посещать ветеринара.

«Если за домашними собаками следить, риск заболевания очень сильно снижается», — отметил эксперт.

Избавиться от этого червя зараженному человеку можно хирургическим путем. Лукашев предупредил, что если паразита не удалить, он может жить под кожей много месяцев.

«Будет ползать под кожей по всему телу. Он может приползти в глаз — и довольно часто приползает в глаз. Поэтому, конечно, если такой паразит есть, его надо удалять», — подчеркнул врач.

Длина червя может составлять до 10-15 сантиметров. Он очень тонкий и под кожей выглядит как узелок. Может вызвать зуд или раздражение. Поэтому при появлении подобных симптомов следует обращаться к врачу. Хотя риск заболевания дирофиляриозом минимальный, но он, к сожалению, есть, заключил Лукашев.