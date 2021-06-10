Россиян предупредили об опасности зуда после купания

Зуд после купания в реке, озере или пруду может свидетельствовать о неприятной болезни — церкариозе, заражении личинками гельминтов-церкарий. Об этом рассказал ведущий программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Андрей Продеус в Instagram.

«Личинки проникают под кожу — начинается церкариальный дерматит. Симптомы длятся в среднем до недели. За это время личинки гибнут в организме человека. <...> Опасность представляет ситуация, когда развивается аллергическая реакция на гельминтов. Тогда симптомы дерматита проявляются очень остро, может наблюдаться бронхоспазм, отеки», — написал Продеус.

Врач отметил, что если зуд после купания беспокоит сильно, то лучше обратиться к дерматологу или инфекционисту.

Продеус дал несколько советов, как избежать заражения паразитами во время купания. По его словам, не надо купаться там, где нельзя, а также стоит избегать илистых прудов и озер, где обитают птицы и улитки, которые и переносят этих невидимых гельминтов. После купания, рекомендует врач, лучше насухо вытереться полотенцем, а при возможности встать под душ.

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