Здоровье 20 февраля 2024, 13:51 Врач Умнов предостерег женщин от употребления пива из-за риска бесплодия

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru предостерег женщин от чрезмерного употребления пива. По его словам, этот напиток опасен риском бесплодия и набором лишнего веса.

Пиво провоцирует разрушение капилляров на лице, из-за чего кожа становится вялой и дряблой.

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«Негативное влияние пива на женский организм еще в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают. Женщина не может забеременеть», — добавил медик.

К тому же, этот напиток повышает риск развития заболеваний молочных желез и половых органов в два раза, сказал Умнов.