Россиян предупредили об опасности резкого потепления

Уже на этой неделе россиян ждет довольно летняя погода. Высокие температуры в начале марта не могут не радовать, но не стоит забывать о своем здоровье. Не следует кутаться в пуховик, нужно одеваться по погоде.

Когда столбики термометров начнут показывать 12-13 градусов тепла, необходимо сменить зимний гардероб. В теплой куртке можно просто запариться в автобусе или метро.

«Если не соблюдать температурный режим собственного тела и носить пуховик при температуре 12 градусов, то из-за обильного потоотделения кожный покров может покрыться сыпью», — пояснил «Вечерней Москве» врач-кардиолог и терапевт Юрий Конев.

По словам специалиста, такой перегрев может стать причиной дерматологических заболеваний и аллергии. При этом многим людям потепление пойдет только на пользу. Зачастую граждане чувствуют прилив сил, когда температура и давление начинают расти.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с 4 марта на европейской части России начнется настоящее лето. С каждым днем будет становиться все теплее, а где-то и вовсе будет до +24 градусов.