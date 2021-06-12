Россиян предупредили об опасности молока для маленьких детей

Если у ребенка есть склонность к высыпаниям на коже, у него может быть выявлена непереносимость лактозы, рассказала врач-инфекционист Татьяна Чаленко. Аллергия проявляется в виде дерматита и экзем.

В беседе с Ura.ru Чаленко отметила, что стоит постепенно вводить в прикорм молочные продукты детям от года до трех лет. При этом необходимо наблюдать за реакцией.

«Для детей в этом возрасте белок коровьего молока — главный истинный аллерген. Даже кисломолочные продукты, такие как творог и кефир, врачи советуют вводить в рацион детей с осторожностью», — объяснила врач.

У детей при непереносимости лактозы могут проявляться также такие симптомы, как например, боль в животе, подчеркнула Чаленко. По ее словам, частая ошибка родителей — заменять коровье молоко козьим или соевым. У детей может наблюдаться перекрестная аллергическая реакция и к другим видам белка, отметила врач.

Не все молочные продукты одинаково полезны в жару, рассказала микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова. Например, молоку свойственно задерживать жидкость в организме. А кисломолочные продукты не обладают этим свойством. По этой причине в жару лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку или каким-либо продуктам с кисломолочными напитками в составе.