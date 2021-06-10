Перечислены вредные в жару молочные продукты

Не все молочные продукты одинаково полезны в жару. Об этом рассказала микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Например, молоку свойственно задерживать жидкость в организме.

«Я бы, наверное, не советовала пить именно молоко, потому что молоко у многих людей имеет свойство задерживать жидкость в организме. И без того жарко, а еще и отечность никому не нужна», — предупредила специалист.

А кисломолочные продукты не обладают этим свойством. По этой причине в жару лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку или каким-либо продуктам с кисломолочными напитками в составе. Соколова обратила внимание на десерты типа бланманже и окрошку на кефире или айране.

Зачастую люди не знают о наличии у них аллергии на молоко и считают, что у них отечность от всей молочной продукции.

«Такая фраза в интернете очень популярная — „от молока заливает“. Но, единственное, если в молоке содержится лактоза, то лактоза имеет свойство тоже влиять на гидролитический обмен веществ. Если мы говорим именно о молоке, то там лактоза есть», — рассказала микробиолог.

А в кисломолочных продуктах лактозу уже «съели» бактерии, которые сделали из молока данный кисломолочный продукт. Поэтому это частично переваренный продукт, больше готовый к употреблению человеком.