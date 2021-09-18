Россиян предупредили об опасности избытка омега-6

Человеческому организму необходимы жирные кислоты — они помогают регулировать давление, сердечную и мозговую деятельность. Но их чрезмерное потребление и дисбаланс влекут за собой опасные последствия.

Жиры выполняют строительную функцию и участвуют практически во всех обменных процессах, рассказала газете «Известия» врач-кардиолог Зубайдат Мусаева.

У омега-3 кислоты — наибольшая биологическая активность. Образующиеся из нее высокоактивные биологические соединения в том числе регулируют артериальное давление и воспалительные процессы, усиливают выведение холестерина из организма и участвуют в профилактике атеросклероза.

Богата омега-3 морская рыба, особенно скумбрия, сардины, лосось, тунец, сельдь. В растениях ее много в семенах льна, чиа и кунжуте. Источником вещества считают также шпинат, брокколи, фасоль, цветную капусту и морские водоросли.

Благодаря омега-6 снижается уровень холестерина, улучшается свертываемость крови и снимается воспаления, болевые ощущения становятся более слабыми, а кожа — здоровой. Растительные масла, овсяные отруби, курица и индейка, а также соевые бобы и безхолестериновый майонез являются ее источниками.

Соблюдать правильное соотношение омега-3 и омега-6 в рационе крайне важно. Избыток последней для организма вреден и приводит к замедлению обменных процессов, развитию воспалений и опухолей.

«У женщин избыток омега-6 часто приводят к мигреням, усилению болей во время менструального цикла, полипам», — подчеркнула Мусаева.

Переизбыток омега-3 тоже грозит нарушением здоровья. Даже крепкий организм может отреагировать на это тошнотой, диареей и прочими проблемами с желудочно-кишечным трактом.