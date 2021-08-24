Диетолог рассказал, как безопасно употреблять рафинированное масло

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала норму рафинированного масла, которую можно употреблять без вреда для здоровья. По ее словам, представления о токсичности этого продукта — не более, чем миф. Об этом написал «Ридус».

«Нужно помнить про норму использования масла в течение дня. Для здорового человека — это порядка 3−4 чайных ложек масла в день. Если есть ожирение, лишний вес, то мы это количество ограничиваем до 2−3 чайных ложек в день. Жареные продукты не рекомендуются при обострениях заболеваний пищеварительного тракта. Есть такие состояния как обострение желчекаменной болезни или панкреатита. В этот период мы ограничиваем все жиры, в том числе и растительные масла», — сообщила специалист.

Одна отметила, что при жарке лучше всего использовать рафинированное подсолнечное или оливковое масло. Они самые безопасные для здоровья. Однако в первом есть все же один недостаток — это высокая калорийность. Людям, склонным к полноте, надо быть осторожнее с его употреблением.

Также рафинированное масло богато витамином Е, омегой-6 и полиненасыщенными жирными кислотами.