Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и коронавирусом

Человек, который подцепил грипп, может также заразиться и коронавирусом, рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Однако, в беседе с Ura.ru специалист подчеркнул, что это маловероятно, поскольку вирусы интерфирируют друг с другом. При обострении одной инфекции другая «с трудом прилипает», объяснил Чумаков. По его словам, в этом процесс выделяется интерферон — ряд белков, обеспечивающих клеткам защиту от заражения.

«Другое дело, что при ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду, но вряд ли ковид присоединится к гриппу», — отметил Чумаков.

Возможность заражения гриппом и COVID-19 в одно время подтвердила также и профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

«Но с одной стороны существует некий тренинг иммунной системы, вот почему в начале самой пандемии проводили вакцинацию против пневмококка с целью повысить способность иммунной системы отвечать на вызовы природы», — отметила Калинина.

Лучше всего от SARS-CoV-2 защищают аденовирусные вакцины. Они дают более сильный иммунитет. К таким препаратам относятся «Спутник V» и AstraZeneca, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что входящий в состав аденовирусных вакцин S-белок коронавируса производит большое разнообразие антител, что создает более сильную и долгосрочную защиту.