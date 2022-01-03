Россиян предупредили о возможном росте случаев ковида в январе

В январе в России может произойти подъем заболеваемости ковидом, причина этого — штамм«омикрон», заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. При этом специалист не исключил, что тяжелых случаев болезни будет меньше, как, вероятно, не будет наблюдаться и роста числа госпитализаций.

Инфекционист уточнил, что подъем заболеваемости может быть вполне вероятен, если штамм «омикрон» будет развиваться в России так же, как в ЮАР или в Великобритании, сообщило РИА «Новости».

Главный вопрос в этом случае, по его словам, будет в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как это происходит в настоящее время. То есть врачи могут видеть корреляцию со свободными койками в стационарах.

«Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций», — заметил Вознесенский.

Эксперт подчеркнул, что предшественник «омикрона», штамм «дельта», отличался максимальной летальностью, вызвав больше смертельных случаев, чем последняя мутация коронавируса.