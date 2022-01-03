Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом

Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, для быстрого восстановления поможет активное чтение. Такой совет в беседе с РИА «Новости» озвучил академик РАН Лео Бокерия.

Ученый считает, что нет способа, который поможет более эффективно вернуть в нужный тонус дыхательную систему человека. Он отметил, что при чтении активно работает дыхательная мускулатура, включая межреберные мышцы.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», — отметил Бокерия.

Ранее Бокерия также рассказал, как можно поменять мнение о вакцинации у людей, которые не хотят прививаться. По его словам, необходимо заниматься просвещением среди населения и использовать авторитет тех людей, кому граждане больше доверяют.

По состоянию на третье января в России были выявлены около 10,3 миллиона случаев заражения коронавирусом.