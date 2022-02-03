Россиян предупредили о смертельной опасности помидоров

Нутрициолог Мария Розанова рассказала «Пятому каналу», что употребление некачественных помидоров грозит человеку химическим отравлением, а в отдельных случаях — вызвать кому.

Овощи, выращенные вдоль автомобильных дорог или химических предприятий, накапливают соли тяжелых металлов. При употреблении такого продукта человеку грозит отравление, а в перспективе и возникновение каменей в почках.

Также в помидорах содержится ядовитое вещество соланин, которое активно при незрелости продукта. Если съест слишком много зеленых овощей, то есть риск впасть в кому. Розанова добавила, что такой исход вероятен лишь при употреблении незрелых помидоров в огромном количестве.

«Нужно кушать только зрелые плоды, купленные в крупных сертифицированных магазинах, мыть овощи и снимать с них кожицу», — рассказала Розанова.

Ранее группа американских ученых провела эксперимент, вырастив помидоры в условиях, близких к марсианским. Сельскохозяйственные эксперименты продолжались около девяти месяцев.

Им удалось вырастить томаты, максимально близкие по своим свойствам к обычным земным овощам.