Ученые вырастили помидоры в «марсианских» условиях

Американские ученые провели эксперимент по выращиванию овощей в условиях, приближенных к марсианским. Исследователям удалось получить урожай томатов.

Эксперимент по выращиваю томатов проводила американская компания Heinz, сообщила Business Wire. Сотрудникам помогали 14 астробиологов Института космоса Олдрина во Флоридском технологическом университете.

Два года назад ученые начали изучать почву Марса и отбирать семена томатов. Эксперименты с сельскохозяйственными технологиями длились в течение девяти месяцев. В итоге специалистам удалось вырастить урожай томатов в условиях, напоминающих марсианские.

«Мы так рады, что наша команда экспертов смогла вырастить помидоры в условиях другой планеты и поделиться своим творением со всем миром», — сказала директор по развитию международной зоны Kraft Heinz Кристина Кенз.

Как пояснил доктор Эндрю Палмер из Института космоса Олдрина, раньше проводились краткосрочные исследования, направленные на выращивание овощей в подобных условиях. Реализованный проект позволил рассмотреть долгосрочный сбор урожая. По словам доктора, выращенные томаты оказались не хуже по качеству чем те, что использует компания для производства своего кетчупа.