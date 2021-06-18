Россиян предупредили о схожести симптомов индийского штамма с простудными

Индийский штамм коронавируса отличают простые симптомы: заразившиеся обычно жалуются на насморк, боль в горле и головную. При первых респираторных симптомах следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила симптомы индийского штамма на брифинге по ситуации с распространением COVID-19. Ее слова привело РИА «Новости».

«Очень простые симптомы заболевания — насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все», — сказала Голикова.

Она добавила, что зачастую человек начинает прием обычных противовирусных средств, иногда — антибиотиков. Симптомы обычной простуды и коронавируса он не различает, и в итоге болезнь запускается.

«Очень важно, чтобы в этой ситуации при появлении первых симптомов вы обращались к врачу, делали ПЦР-диагностику и отвергали, если получится, диагноз ковид», — подчеркнула Голикова.

Наблюдения последних дней, добавила она, говорят о сложном механизме развития COVID-19 среди молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу. Процесс запускается спустя три-пять дней, и болезнь в итоге протекает в средней или тяжелой форме.