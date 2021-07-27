Россиян предупредили о резком ухудшении слуха при COVID-19

Как выяснилось, заражение коронавирусом может привести к резкому ухудшению слуха. Об этом заявил ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух. Причем могут выпадать как высокие, так и низкие, и средние частоты», — рассказал эксперт в интервью радиостанции Sputnik.

Он добавил, что также возможно развитие евстахиита — это когда происходит воспаление слизистой оболочки слуховой трубы. Но здесь все просто лечится. Достаточно погасить воспаление, после чего заложенность уха уйдет достаточно быстро.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация от коронавируса может предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижении когнитивных функций. Но для доказательства этой теории необходимо провести эксперимент.