Новый вариант коронавируса AY.4.2 появился в России

Разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в единичных случаях зафиксирована в России. Не исключена вероятность широкого распространения нового варианта в стране. Такое заявление сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus»», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Некоторые эксперты назвали этот вариант «дельта плюс». Хафизов заметил, что это же обозначение ранее относилось к другому варианту, из-за этого сейчас происходит некая путаница.

По его словам, вариант AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии «дельта». Возможно, он имеет несколько преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Пока не известно, насколько этот вариант заразнее остальных.

«Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна», — заметил Хафизов.

Ранее специалисты из Великобритании сообщили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм «дельта». Эксперты из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона заявили, что новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм «дельта».