Здоровье 18 сентября 2023, 13:50 Россиян предупредили, что новый вариант коронавируса заразнее «омикрона» Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «пирола» заразнее «омикрон»-штамма РИА «Новости»

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Новый вариант коронавируса под названием «пирола» более заразный и имеет несколько дополнительных мутаций по сравнению с уже известным штаммом «омикрон», он более заразный. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, сообщило РИА «Новости».

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — заявили в ведомстве.

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Новый пик заболеваемости COVID-19 может прийтись в России на предстоящий ноябрь. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, число случаев заражения коронавирусом в стране стало увеличиваться в конце августа и начале сентября. Настоящий всплеск, возможно, произойдет в начале следующего месяца.