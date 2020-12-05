Названы привычки, продлевающие жизнь на 10 лет

Пока философский камень не найден, в вопросах долголетия приходится рассчитывать на более приземленные варианты. Например, эксперты считают, что отказ от алкоголя и курения поможет снизить риск преждевременной смерти на 17-18%.

Всего, по версии ученых, существует четыре правила. Если их все соблюдать, то улучшится качество жизни и она станет дольше лет на 10. Об этом написала газета Express со ссылкой на исследования американских ученых.

Кроме отказа от алкоголя и курения, нужно постараться снизить уровень стресса и больше радоваться. В частности, можно заняться творчеством или спортом. И последнее правило — это средиземноморская диета. В нее входят овощи, фрукты, морепродукты и цельнозерновые. Ученые полагают, что это поможет снизить риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессии и ухудшения состояния мозга.

Накануне врач Рокси Тейлор рассказал, что алкоголь приводит к обезвоживанию. Пострадать может не только кожа, но и ногти с волосами. Поэтому медик призвал сокращать употребление таких напитков или вовсе перестать выпивать.