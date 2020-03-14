Россиян могут отправить работать на удаленку

После объявления ВОЗ о пандемии коронавируса, некоторые компании уже разрешили своим сотрудникам работать из дома. Остальные будут вынуждены это сделать, если Роспотребнадзор выпустит такое распоряжение.

Руководитель частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова считает, что Роспотребнадзор может порекомендовать компаниям перевести своих работников на удаленную работу, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что на заплате это не должно отразиться, если не будет нарушена непрерывность бизнес-процессов.

Как сообщает издание, с 16 марта любой сотрудник «Вымпелком» может перейти на работу из дома по согласованию с руководителем. В «МТС» сообщили, что почти все рабочие места виртуализированы, перейти на удаленку работники могут в любой момент. В «Мегафоне» еще прорабатывают такую возможность для коллег, «находящихся в зоне повышенного риска» из-за коронавируса.

Также с понедельника на «домашнем офисе» могут работать сотрудники «Яндекса», Rambler Group и Google, если специфика работы это позволяет. Рассматривают возможность перевести работников на домашние условия в розничных сетях: «Лента», Metro Cash & Carry, «Связной» и туроператоре «Интурист».

В декабре 2019 года в Китае обнаружили первого больного с коронавирусом. Спустя 3 месяца число инфицированных достигло 141 тысячи. Погибли 5371 человек. На текущий момент болезнь охватила 70% всего мира.