Карта коронавируса. Болезнь отметила 70% всего мира

Распространение коронавируса официально превратилось в пандемию. Настал момент, когда проще подсчитать количество «здоровых» государств.

Во всем мире на момент написания материала зафиксировали 135 467 зараженных коронавирусом. Из них умерли 4981 человек, а выздоровели 69 645.

Прошло примерно три месяца с тех пор, как в китайском Ухане обнаружили первого больного, чьи симптомы были очень похожи на обычную простуду. Увы, все оказалось куда серьезнее.

Если раньше мы составляли карту государств, куда чуть ли не каждый день добавлялись новые страны, то теперь настал момент, когда проще назвать страны, где вообще нет коронавируса.

И самое неприятное в этой истории то, что на Земле остался лишь один континент, где вообще нет коронавируса, — Антарктида. Причем неважно, по какой традиции разделения земель на материки и части света считать. Например, в Китае и Индии популярна модель семи континентов (Африка, Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия), а у Греции пятиконтинентальная модель (Африка, Евразия, Америка, Антарктида, Австралия). В любом случае лишь один материк остается «здоровым».

Во всей Европе, состоящей из 65 стран (50 независимых государств, девять зависимых территорий и шесть непризнанных республик), осталась всего одна, где вообще нет коронавируса. Это Черногория. С начала эпидемии в стране обследовали две тысячи человек, но лишь 392 находятся под наблюдением врачей.

Картина распространения коронавируса все та же: Китай, Италия, Иран — три самые опасные страны. Количество зараженных почти достигло 81 тысячи в Китае, превысило 10 тысяч в Иране и 15 тысяч — в Италии. Сначала родина пиццы и пасты стояла в списке самых «здоровых» стран, а на втором месте по количеству больных коронавирусом долгое время был круизный лайнер Diamond Princess, который стоял у берегов Японии. За второе место какое-то время «боролись» Иран и Южная Корея, но к утру 11 марта Италия опередила всех. По состоянию на 13 марта в стране 15 113 зараженных — это на пять тысяч больше, чем в Иране, который оказался на третьем месте.

Вслед за Китаем, Италией и Ираном идут Южная Корея (почти восемь тысяч больных), Испания (3,8 тысячи), Германия (чуть больше трех тысяч), Франция (2,9 тысячи). Примечательно, что в списке «коронавирусных» стран числится около 130 государств. На нашей планете их всего порядка 195. Если считать проценты, то это 66% от общего числа стран.

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Картина нелицеприятная, но все страны пытаются бороться с распространением вируса и лечат своих больных. Например, чтобы в Чехии не появилось больше зараженных (которых уже 117), власти с 16 марта полностью запретят въезжать и выезжать из страны. Новые меры приняли через сутки после того, как в стране на 30 дней ввели чрезвычайное положение, — тогда запретили въезд гражданам Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Норвегии, Дании и Франции.

Свои границы закрыли Россия, Сербия, Таджикистан, Австрия, США, Саудовская Аравия, Киргизия, Израиль и ряд других стран. Каждое государство отказалось пускать граждан разных стран, но в основном это люди из наиболее пострадавших территорий, вроде Китая, Италии, Кореи.

Другие страны тоже ограничивают поток туристов. С 11 марта некоторые российские авиакомпании начали отменять рейсы из-за пандемии коронавируса. Летать в Германию, Испанию, Италию и Францию разрешили только «Аэрофлоту» и лишь в несколько городов. Однако внутри страны, кажется, россияне не боятся заболевания.

Из-за коронавируса в мире закрывают знаменитые театры и храмы. Посмотрите, как сейчас выглядят некогда заполненные туристами места. Но рано паниковать, ведь мы составили список стран, где можно отдохнуть без риска попадания в карантин.