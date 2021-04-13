«Обращения растут»: пандемия коронавируса изменила отношение россиян к психологам

Последствия перенесенного ковида могут в течение месяца-двух отрицательно влиять на когнитивные функции, вызывать расстройства сна, памяти, концентрации внимания, и даже интеллектуальные нарушения. Однако пандемия изменила отношение к врачам-психиатрам. Для людей большим приоритетом становится здоровье, а оно невозможно без психического равновесия.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Сегодня у молодого поколения 2000–2010 годов рождения уже нет категорического неприятия психиатров, отметил Шмилович. В этих возрастных группах без стеснения говорят об обращениях к специалистам.

Определенные перемены произошли и среди взрослых людей: они перестают бояться психиатров, каждый раз убеждаясь, что нет никакого учета и жестких ограничений.

«Если человек пришел в диспансер и записался к врачу, его не уволят, не поставят пресловутых штампов — все это мифы очень далекого прошлого», — отметил Шмилович, добавив, что обращения к психиатрам растут.

Психолог Елена Сюр рассказала, как психопатические черты помогают человеку адаптироваться к жизни в условиях пандемии. По словам психолога, наглые люди считают, что неприятные ситуации их не касаются и продолжают действовать благодаря своему позитивному настрою. При этом такое поведение может доставлять дискомфорт окружающим.