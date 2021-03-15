Психолог рассказал, как психопатические черты помогают адаптироваться к пандемии

Психолог Елена Сюр рассказала, как психопатические черты помогают человеку адаптироваться к жизни в условиях пандемии коронавируса, сообщило радио Sputnik.

Ученые из Университета Фиренце в Италии исследовали психологическое состояние граждан. В рамках эксперимента выяснилось, что люди с психопатическими чертами лучше других адаптировались к режиму ограничений.

«Психопатичные люди более агрессивны, они „забирают свое“. Они не впадают в депрессию, часто идут напролом, не смотрят на ограничения», — пояснила специалист.

По словам психолога, наглые люди считают, что неприятные ситуации их не касаются и продолжают действовать благодаря своему позитивному настрою. При этом такое поведение может доставлять дискомфорт окружающим. Помимо прочего, в обычных условиях, не связанных с пандемией, самоуверенность тоже помогает человеку развиваться и обходить трудности.

Согласно данным итальянских ученых, клиническая психопатия есть приблизительно у 1% населения, но психопатические черты распространены в разы шире.