Россия установила новый суточный рекорд по числу выявленных случаев коронавируса

24 822 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки. Это самый большой показатель за все время пандемии. Об этом сообщили в оперштабе.

Из них в Москве зафиксировано 7168 пациентов. 6080 человек выздоровели. В России 467 человек скончались за последние сутки.

Всего за время пандемии в России выявлены 2 064 748 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. 35 778 из них умерли.

Ранее специалисты рассказали, что пик заразности коронавируса приходится на период за два-три дня до появления кашля и потери обоняния. В это время человек может передать вирус окружающим с большой вероятностью.

Даже если болезнь протекает в легкой форме, в первую неделю человек очень заразен. Позднее выделение жизнеспособных клеток вируса в верхних дыхательных путях снижается и заканчивается через десять дней, если пациент болеет нетяжело. Если же COVID-19 протекает в средней или тяжелой форме, то человек может распространять вирус в течение трех недель. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.