Врачи рассказали, когда человек с коронавирусом особенно опасен

Пик заразности коронавируса приходится на период за два-три дня до появления кашля и потери обоняния. В это время человек может передать вирус окружающим с большой вероятность.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7×108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвертый день заболевания», — пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Российской газете».

Даже если болезнь протекает в легкой форме, в первую неделю человек очень заразен. Позднее выделение жизнеспособных клеток вируса в верхних дыхательных путях снижается и заканчивается через десять дней, если пациент болеет не тяжело. Если же COVID-19 протекает в средней или тяжелой форме, то человек может распространять вирус в течение трех недель.

Есть случаи, при которых клетки коронавируса выделяются из верхних дыхательных путей в течение 70 дней. Это характерно для людей с низким уровнем иммунитета. По последним данным, обломки генетического материала COVID-19 могут сохраняться до 105 дней.

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