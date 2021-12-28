Россия стала пятой в мире по экспорту вакцин от ковида

Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19 в мире. Такие данные от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию на конец ноября привел РБК.

Согласно результату совместного исследования, в 2021 году Россия выпустила почти 232,9 миллиона доз профилактического препарата. Из них 93,4 миллиона были реализованы во внешнем мире. Таким образом, РФ обгоняет по объему экспорта Индию, но проигрывает США и Южной Корее.

При этом мировым лидером по экспорту вакцин остается Китай. Его доля глобального предложения составляет 45%, или 1487,6 миллиона доз.

Также в тройку крупнейших поставщик вакцин от коронавируса вошли Евросоюз (22,4% глобального предложения) и Индия (15,6%). США идут третьими по поставкам вакцин (348 миллионов доз) и четвертыми по объему производства (847,5 миллиона доз).

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду на то, что Евросоюз скоро может одобрить российскую вакцину «Спутник V». По его словам, российская сторона подписала все необходимые юридические соглашения, чтобы запустить процесс оценки препарата.