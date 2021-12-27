Директор Европейского бюро ВОЗ выразил надежду на скорое признание «Спутника V»

Евросоюз скоро может одобрить российскую вакцину «Спутник V». Надежду на это в интервью ТАСС выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, российская сторона подписала все необходимые юридические соглашения, чтобы запустить процесс оценки препарата.

Клюге заявил, что столь долгий процесс утверждения российской вакцины не связан с политикой. Так происходит одобрение препаратов от всех производителей.

«Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — высказал свое мнение представитель ВОЗ.

Глава бюро рассказал, что прежде всего европейским специалистам нужно оценить риски употребления вакцины. При этом ВОЗ руководствуется одними и теми же критериями в отношении любого продукта, в данном случае вакцины от коронавируса.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш призвал своих коллег привиться российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его уже одобрили. Он добавил, что организация желает использовать этот препарат для вакцинации своих сотрудников — осталось дождаться, когда препарат будет одобрен ВОЗ.