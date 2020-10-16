ВОЗ назвала эффективное средство от COVID-19

На сегодняшний день только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В результате масштабного исследования лекарств ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина, напомнил Гебрейесус. После этого организация сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир.

«Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства — ремдесивир и интерферон — слабо влияют на снижение смертности или сокращение времени пребывания в больнице», — цитирует РИА «Новости» слова гендиректора ВОЗ.

Минздрав России ранее одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» и «Арепливир».

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась в сентябре. Во многих странах начало расти число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. Во всем мире с начала пандемии выявили почти 39 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли больше миллиона человек.